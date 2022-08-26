Как заявил диктатор, его позиция важнее, чем высказывания канцлера Германии и президента РФ.

Суверенитет и независимость Беларуси нерушимы. А заявления президента Владимира Путина до вторжения в Украину, о которых недавно рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, не имеют значения.

Такими заявлениями отметился самопровозглашенный лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко. Его комментарий опубликовало местное издание БЕЛТА.

"Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства — это вещи незыблемые. Все!", — заявил Лукашенко.

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Диктатор сообщил, мол, наслушался таких фейков в прошлом. Автократ также назвал Шольца "болтуном" и сказал, что не слушает людей, которые говорят о потери независимости Беларуси.

Как сообщал УНИАН, перед полномасштабным вторжением России в Украину Шольц провел разговор с Путиным. Первый заверил второго, что наше государство не станет членом НАТО в ближайшие 30 лет. Однако президент РФ продвигал "совершенно абсурдные" идеи. По мнению Путина, Украина и Беларусь не должны быть самостоятельными государствами.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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