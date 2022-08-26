Олег Жданов напомнил об учения в Астрахани при участии военных из Беларуси.

Известный военный эксперт Олег Жданов уверен в том, самопровозглашенному президенту Беларуси и соучастнику военных преступлений России в Украине Александру Лукашенко сейчас ничего не угрожает.

Об этом он заявил в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

Жданов заявил, что Лукашенко намного хитрее Путина и последние двадцать лет "водит его вокруг пальца".

"В Беларуси сейчас такая обстановка, когда общество антивоенное, в том числе большая часть армии. Если Путин сейчас оторвет Лукашенко, то завтра в Минске может появиться Тихановская. Если бы у Путина была надежда, что сможет удержать Беларусь без Лукашенко, то он бы давно угостил его "Новичком", - заявил эксперт.

Также Жданов напомнил об учения в Астрахани при участии военных из Беларуси. Он считает, что в результате этих учений Беларусь может предоставить своих солдат для удержания пустующей базы РФ в Такжикистане на границе с Афганистаном.

"Лукашенко может дать какой-то ограниченный контингент на эту базу, чтобы прикрыть дырку. Тогда он скажет, что отдал войска и может только обороняться. Плюс он постоянно отдает боеприпасы и технику для российской армии", - сказал он.

Жданов рассказал, что Лукашенко отдает мобресурс для России, разрешая воевать гражданам его страны в составе российских ЧВК. При этом он озвучил цыфру в 13 тысяч таких наемников.

Как сообщал УНИАН, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости.