В США к пожизненному заключению приговорили 17-летнего подростка-трансгендера

17-летний Алек Маккинни и 19-летний Девон Эриксон употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием и открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы.

Суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека Маккини к пожизненному заключению плюс 38 лет тюрьмы за соучастие в нападении на школу в городе Хайленд-Ренч в мае 2019 года.

Об этом сообщает «Голос Америки».

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Согласно вердикту суда, Маккини и его подельник 19-летний Девон Эриксон употребили кокаин, завладели огнестрельным оружием, принадлежавшей отцу Эриксона, и открыли огонь по учащимся и сотрудникам школы. Один из школьников был убит, восемь получили ранения.

Маккини, который родился женщиной, но сменил пол, заявил, что собирался отомстить одноклассникам, которые преследовали и унижали его. Несовершеннолетнего тинейджера нельзя было приговорить к тюрьме без права помилования, поэтому его могут помиловать через 40 лет. Эриксон не признал себя виновным и предстанет перед судом в сентябре.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года в городе Элкмонт в Алабаме (США) 14-летний подросток признался в убийстве пятерых членов своей семьи.

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