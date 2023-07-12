Ожидать их стоит до конца текущего года.

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал для Украины "большие подарки" от стран Запада.

По его словам, их стоит ожидать до конца текущего года. О чем именно идет речь Вучич не уточнял, пишет РТС.

"Они готовят большие и замечательные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС", - сказал политик.

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У него также спросили, удивлен ли он тем, что Украина не получила зеленого света на членство в НАТО в Вильнюсе. Вучич ответил, что не хочет вмешиваться в дела великих держав.

Саммит НАТО в Вильнюсе и его результаты

Как известно, сегодня продолжается второй день саммита НАТО в Вильнюсе. Хотя страны НАТО официально согласились отменить для Украины требования по выполнению плана действия по членству, однако ожидаемого приглашения мы не получили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита НАТО для Украины хороши, однако с приглашением Украины в Альянс они были бы идеальными.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО не называли, какие условия должен выполнить Украина для вступления в Альянс. Кроме того, даже неизвестно, кто их должен сформулировать.

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