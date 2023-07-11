Эти гарантии станут частью усилий по поддержке Украины, пока она не является членом НАТО.

Группа стран G-7 предложит Украине отдельные гарантии безопасности. Приближается достижение соглашения о начале переговоров с Киевом о двусторонних обязательствах в сфере безопасности, направленных на усиление способности страны защищать себя и сдерживать будущую российскую агрессию.

Как осведомляет Bloomberg, объявление об отдельных гарантиях безопасности для Украины станет частью декларации лидеров "Большой семерки" на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе.

"Декларация, которая имеет целью предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, все еще находится на стадии обсуждения, и до ее объявления содержание и подписанты могут измениться. США и другие страны-участницы будут работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами в сфере безопасности путем предоставления современного военного оборудования в воздухе, на суше и на море, предоставляя приоритет системам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнего радиуса действия и бронетехнике", - пишет издание со ссылкой на анонимные информированные источники.

Эти гарантии станут частью усилий по поддержке Украины, пока она не является членом НАТО. Союзники Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ее войска, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

Обязательства отражают поддержку, которую сейчас получает Украина, и в то же время имеют целью укрепить ее и обеспечить устойчивость для сдерживания будущих атак.

Лидеры G-7 также пообещали немедленно проконсультироваться с Украиной относительно шагов, которые следует предпринять в случае будущих атак России. Тем временем союзники будут продолжать оказывать Украине финансовую поддержку для удовлетворения ее насущных потребностей и снова обяжутся поддерживать ее усилия по реконструкции и восстановлению.

Со своей стороны, Украина обяжется продолжить ряд реформ, в том числе в правоохранительной, судебной системе, экономике, а также секторах безопасности и обороны, говорят источники.

Союзники Киева с G-7 также подтвердят, что суверенные активы России будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Москва не заплатит за ущерб, нанесенный Украине, и продолжат привлекать Москву к ответственности за военные преступления. К этим гарантиям безопасности могут присоединиться и другие страны, не входящие в "Большую семерку".

Кроме того, ЕС обсуждает пути усиления военной подготовки, поддержки процесса реформирования Украины, включая ее вооруженные силы, правоохранительные и оборонные сектора, а также дальнейшего расширения Европейской оборонной промышленности, особенно с точки зрения ускорения производства боеприпасов и сотрудничества с украинской промышленностью.

ЕС также будет поддерживать предоставление Украине более совершенных систем вооружений, таких как ракеты и истребители. Более широкие обязательства блока перед Украиной будут включать поддержку процесса вступления Украины в ЕС и связанных с этим реформ, добавили источники.

Саммит НАТО: каких решений ждать Украине

Саммит проходит в столицы Литвы 11-12 июля. Его посетят лидеры стран-членов. Владимира Зеленского пригласили на встречу, однако о его решении посетить саммит стало известно только вчера. Он говорил, что не хочет ехать "ради развлечения". Поговаривают, что на полях саммита Зеленский встретится с Байденом.

Главной интригой саммита остается то, пригласят ли Украину в НАТО. Наша страна неоднократно призывала союзников дать ей гарантии безопасности и пригласить стать членом Альянса уже сейчас. Впрочем, прогнозы не положительные. На днях Джо Байден заявил, что страна не готова к членству в Североатлантическом альянсе в разгар войны с Россией.

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