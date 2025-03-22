Контракт на несколько миллиардов предусматривал, что Starlink обеспечит надежной связью итальянские посольства за рубежом, а также итальянскую армию.

Правительство Италии поставило на паузу переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд Рима. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Все остановилось", - сказал он, уточнив, что имеет в виду "технические дискуссии" вокруг возможного соглашения по использованию спутниковой системы Starlink правительственными учреждениями Италии.

По словам Крозетто, обсуждению сделки помешали многочисленные скандалы вокруг владельца компании Илона Маска.

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Как отмечает Politico, новость о возможной сделке итальянского правительства со Starlink была впервые объявлена в январе. Премьер-министр Джорджия Мелони, которая сама принадлежит к правому политическому спектру, пыталась поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа и непосредственно с Маском.

Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать крупное соглашение со SpaceX. Оппозиционные политики призвали отменить дальнейшие переговоры, прямо ссылаясь на озвученные Маском угрозы отключить Starlink для Украины, которая нуждается в нем для обороны от российской агрессии.

Маск намекал на отключение Starlink

Как писал УНИАН, в феврале на фоне резких нападок Дональда Трампа на руководство Украины в западных СМИ появилась информация о том, что США могут отключить Украине Starlink, чтобы заставить Киев подписать кабальный вариант соглашения о полезных ископаемых.

Сначала Илон Маск и компания Starlink отрицали такие намерения, но позже миллиардер сделал пост на платформе Х, который был расценен именно как едва скрытая угроза отключить Украине спутниковую связь.

На фоне скандала, который за этим начался, Маск снова заверил, что выключать Украине "Старлинки" он точно не будет.

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