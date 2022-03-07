В Конгрессе рассматривают варианты законодательных инициатив по изоляции России, включая запрет на импорт российской нефти.

Конгресс США на текущей неделе планирует одобрить решение о выделении Украине 10 млрд долларов.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

Пелоси отметила, что Администрация президента Джо Байдена попросила 10 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую поддержку Украины.

"Конгресс намерен одобрить это чрезвычайное финансирование на этой неделе...", - сказала она.

Также Пелоси направила конгрессменам письмо, в котором сообщила о вариантах законодательных инициатив по изоляции России, включая запрет на импорт российской нефти.

"Наш закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг к отказу России в доступе к Мировой организации торговли", - говорится в письме.

Пелоси подчеркнула, что Конгресс планирует уполномочить органы власти повысить тарифы на импорт российских товаров.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине до 350 млн долларов помощи на оборону.

5 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США консультируются с европейскими союзниками относительно того, как максимально повысить эффективность запрета на импорт нефти и газа.

Сенаторы Джо Манчин и Лиза Мурковски недавно представили закон, который блокирует поставки российской нефти и газа в США, а спикер Палаты представителей Пелоси поддержала эту инициативу.

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