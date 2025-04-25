Все мы помним о коварном нападении Японской империи, которая тогда была союзником Гитлера, на США в Перл-Харборе в декабре 1941 года. Но до этого экономики США и Японии были тесно "переплетены" и взаимозависимы. Во времена Первой мировой войны они вообще были союзниками. Но произошла война, которой предшествовали американские пошлины и эмбарго на поставки в Японию ресурсов. Именно то, что сейчас Вашингтон пытается делать против Китая.

Именно поэтому важно оглянуться назад и посмотреть на то, как развивались отношения тогдашних США с Японией. Потому что есть большая вероятность, что, пусть и иначе в деталях, но в целом события между Америкой и Китаем будут разворачиваться похожим образом.

Что же произошло между японцами и американцами в начале двадцатого века? Произошел японский экспансионизм, который встретился с американскими попытками играть в мирового гегемона.

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Экспансионизм был как территориальный, так и экономический. Причем сначала японцы развили свою экономику и промышленность, которой постоянно не хватало ресурсов и рынков сбыта. И уже как следствие развития промышленности без собственных ресурсов началась экспансия территориальная, чтобы эти ресурсы получить.

Пиком первого этапа милитаризации и промышленного развития Японии стала Русско-японская война 1904-1905 годов за контроль над ресурсами в Корее и китайской Манчжурии.

Японцы тогда разгромили русских на суше и море, но посредничество американцев под руководством будущего президента Теодора Рузвельта привело к тому, что японцы получили значительно меньше территорий (а следовательно и ресурсов), и вообще не получили контрибуций от Николая II.

Это важно, ведь японцы вложили в эту войну основной свой финансовый ресурс, из-за чего в Стране восходящего солнца потом начался затяжной экономический и политический кризис и волна разочарования в американцах. Достаточно сказать, что как только японцы узнали об "унизительном" мирном договоре с Российской империей, как произошли массовые беспорядки, в ходе которых только в Токио погибли 17 человек, более тысячи получили ранения, а 70% полицейских участков были уничтожены толпой. Впоследствии японский премьер ушел в отставку.

Хотя статус "великой страны" японцы, все же, себе завоевали. Но полностью на равных с западными империями им выступить так и не дали. Зачем же так поступили американские "посредники", которые "топили" тогда тоже в пользу русских? Потому что Рузвельт понимал, что в долгой войне Япония не вытянет соперничество с Россией и этим давил на Токио, заставляя их пойти на уступки россиянам и стать "младшим партнером" США. Впрочем, это не помешало японцам аннексировать Корею уже в 1910 году.

В то время японцы делали ставку на Британию. И именно как британский союзник вступили в следующую войну - Первую мировую. Британцы как раз не были против того, чтобы из Японии сделать мощного местного игрока, который бы сдерживал экспансионизм Российской империи.

Примечательно, что и сейчас британцы более радикальны против русских, чем американцы, и пытаются усилить Украину по схожим мотивам.

Целью американцев было не столько помирить стороны, сколько самим "вклиниться" в этот регион и затормозить рост и экспансию Японской империи, что угрожало уже другим западным метрополиям, которые тоже хотели "полакомиться" территориями приходящей в упадок Китайской империи и ее вассалов (Корея до захвата японцами тоже была вассалом китайских императоров).

Тогда в Японию увеличились поставки именно американских товаров, что к 1940-м годам привело к почти полной зависимости японской промышленности от американских сырья и комплектующих. Примечательно, что республиканец Рузвельт за такое миротворчество получил даже Нобелевскую премию мира. Это несколько похоже на потуги Дональда Трампа, хотя Рузвельт был как раз сторонником отказа от изоляционизма и автором политики "мирового полицейского", что позже было воплощено в концепции Лиги наций Вильсоном.

Во время же Первой мировой войны ситуация повторилась. Несмотря на то, что японцы были в составе Антанты - то есть победителей, которые делили заморские территории "Второго рейха", - сама Япония получила от этой победы меньше всего колоний, но понесла больше всего расходов (по сравнению с объемами экономики).

Как и в прошлый раз, вновь по итогам войны произошел очередной экономический и политический кризис, который через несколько лет и привел к приходу к власти в Токио милитаристов - то есть военных. Которые и образовали режим, приближенный к худшим фашистским и нацистским практикам против покоренного населения. Да и против самих японцев - оппозиции тоже тогда уже не было. Достаточно примера, что японский премьер Инукаи Цуйоси - представитель либеральных кругов во власти, был убит, после чего всю полноту власти получили генералы, которые вновь вторглись в Китай.

Это все происходило в 1920-1930 годы на фоне промышленного развития и... острейшего экономического кризиса. Дело в том, что деньги вкладывались в армию и ВПК, а гражданские сектора страдали. Население становилось беднее. И единственный выход многие видели в территориальной экспансии ради ресурсов и новых рынков сбыта.

Прежде всего в Китае, где после революции был полный хаос. Но западные страны еще в 1920-е годы приняли резолюцию о "неделимости Китая" и "Соглашение девяти государств", хотя сами активно делили его на зоны влияния под несколько циничным названием "политика открытых дверей". Это была именно американская доктрина, в основе которой был свободный доступ прежде всего американских товаров на китайские рынки и доступ к китайским ресурсам. И никого другого они туда пускать не хотели.

Когда японцы начали экспансию в Манчжурии, то эти действия на Западе трактовали именно как нарушение "Соглашения девяти государств". После чего ввели санкции. А в 1940-е - прямое эмбарго на нефть и другие ресурсы, которые Япония получала от США и западных стран.

Таким образом Рузвельт (уже другой Рузвельт - Франклин был дальним родственником Теодора, но с тем же отношением к японцам) пытался достичь капитуляции Японской империи без войны. Потому что без западных рынков и ресурсов, без топлива, которое получали из нефти в американских и британских колониях, японская промышленность не могла продержаться долго.

По состоянию на 1940-й год японцы получали 34% нефти из США, а по состоянию на 1941 год эта доля достигала в отдельные периоды 90% из-за снижения поставок из других стран. В отчетах императору сообщалось, что запасов нефти в Японии хватит лишь на 2 года, а в случае войны - на 1,5 года.

Несколько похожая ситуация была с металлом. Особенно с более редкими металлами, типа вольфрама, который тогда активно использовался для производства снарядов.

Собственно, поэтому японцы так и не создали за время Второй мировой противотанковые пушки, которые были бы сопоставимы по пробитию с европейскими.

Важно то, что японцам в 1941 году фактически был поставлен ультиматум - либо пойти на уступки и стать "младшим партнером" США, либо попытаться достичь результатов военным путем. После опыта Русско-японской войны и 30 лет без военных поражений, японцы были очень самоуверенны и считали, что уничтожение американского флота в Перл-Харборе заставит американцев пойти на уступки по территориям и снять эмбарго. Но не так случилось как думалось. И, наконец, ресурсов у японцев действительно не хватило, хотя в начале они были лучше вооружены и подготовлены, чем американцы.

...Еще недавно США и Китай были ближайшими торговыми партнерами - пусть и не союзниками, как с японцами в Первой мировой, но американская и китайская экономики после 1970-х годов развивались как единый промышленный комплекс.

Западные компании массово переносили производство в Азию, а как-то противодействовать росту экономической мощи Китая американцы стали только при предыдущей каденции Трампа.

Сейчас же ситуация обостряется чуть ли не ежедневно. "Перехваты" китайских самолетов и кораблей в водах вокруг Тайваня и Филиппин происходят регулярно. Министр обороны США прямо заявлял, что видит КНР главной угрозой, и что США готовятся ко всем сценариям.

Та же попытка "подкупить" РФ украинскими территориями, чтобы Кремль перестал поставлять ресурсы в КНР, чья промышленность "переваривает" значительно больше сырья, чем может получить внутри Китая, тоже должна рассматриваться в этом контексте. Как и соглашение с Ираном, который тоже является поставщиком нефти в Поднебесную. Та же ситуация с редкоземельными металлами - если Трамп уже "не исключает" военного захвата Гренландии под предлогом: "чтобы не достались китайцам", то это уже о многом говорит.

Ситуация стала настолько угрожающей, что, после тестирования водородной неядерной бомбы китайцами, госсекретарь Рубио 23 апреля вынужден был публично заявлять, что американцы хотят "предотвратить войну с Китаем".

Правда заявлял таким образом, что фраза получила совсем другой смысл. Ведь достичь этого американцы, по словам Рубио, планируют тем, что являются "достаточно сильными, чтобы заставить их (китайцев) понять, что они никогда не смогут выиграть у Соединенных Штатов". Это не призыв к миру. Это ультиматум. Такой, как когда-то американцы сделали японцам, но именно войну себе и "привезли".

Действительно ли США способны победить современный Китай - вопрос отрытый, ведь война будет у берегов, собственно, Китая. Что облегчает логистику им и усложняет американцам.

Захватывать Штаты китайцы и не планируют, а для агрессии против соседей оружия уже достаточно. Хотя они продолжают вооружаться еще больше. Потому что вооружаются и соседи. Если все вокруг уже "засыпано порохом", то достаточно будет одной вспышки, даже случайной, чтобы ситуация "взорвалась".

А Китай - это не островная Япония, для которой война всегда была гонкой со временем из-за ограниченности ресурсной базы на островах. Китай - это огромная континентальная "империя", у которой есть зависимые страны, такие как РФ или КНДР, которые готовы поставлять сырье, оружие, а может и "добровольцев" против американцев.

И попытки Трампа перетянуть Путина на свою сторону, пойдя на уступки россиянам в Европе, выглядят несколько наивно и нелепо (ведь зависимость экономики РФ от КНР уже такова, что китайцы могут обвалить ее мгновенно при наличии такого желания). Впрочем, не менее наивной была политика "умиротворения" Гитлера и той же милитаристской Японии перед Второй мировой.

С другой стороны, коммунистический Китай еще не победил ни в одной войне. А последняя большая попытка - "специальная военная операция" против Вьетнама стоила КНР не только человеческих и экономических потерь, но и потери власти маоистами и смены партийных кланов на верхушке. Которых только "товарищ" Си смог подвинуть с насиженных мест.

Ситуация сейчас крайне непростая, но еще не безнадежная. Потому что США от КНР зависят значительно больше, чем 80 лет назад зависели от Японии. А это уменьшает вероятность "резких движений" американской администрации. Поэтому и по пошлинам Вашингтон уже вводит "исключения". КНР от США также очень зависима и поэтому Си тоже крайне осторожен.

Впрочем, дальнейшее давление Трампа на КНР с ультимативными "соглашениями" и общий хаос в мире, спровоцированный им же, все равно грозит дать "искру", которая "подожжет" Азию и всю мировую экономику. Опыт отношений с Японией и "таможенных войн" наглядно показывает, что может произойти из-за таких "сделок через принуждение".

Андрей Попов