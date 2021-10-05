Грузинские власти должны соблюдать международные правозащитные нормы, отметил спикер Госдепартамента Штатов.

Соединенные Штаты Америки призвали Грузию обеспечить справедливое отношение к председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, о чем свидетельствует стенограмма брифинга на сайте Госдепа.

"Нам известно о заключении под стражу господина Саакашвили, и мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы настойчиво призываем грузинские власти обеспечить возможность справедливого обращения с Саакашвили согласно грузинским законам и международным правозащитным нормам и обязательствам Грузии", – подчеркнул Прайс.

Читайте такжеАдвокат Саакашвили высказался о его возможной экстрадиции в УкраинуНапомним, 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что его задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск – он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 1 октября сообщил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 2 октября заявил, что в ОП "очень разочарованы" действиями грузинских властей в отношении Саакашвили.

3 октября Зеленский подчеркнул, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Виталий Саенко