Президент США Дональд Трамп на текущей неделе пригрозил Ирану бомбардировками и вторичными тарифами, если Тегеран не подпишет с Вашингтоном соглашение по своей ядерной программе. В ответ, по информации издания Tehran Times, Иран привел в боевую готовность пусковые установки в городах, где есть подземные военные базы.

Таким образом, на Ближнем Востоке ситуация обостряется.

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Президент США Дональд Трамп из миротворца, каким бы он хотел выглядеть, здесь скорее выглядит именно разжигателем войны. В целом он играет на поле израильтян, которые серьезно обеспокоены иранской ядерной программой.

Во-первых, по подсчетам МАГАТЭ, Иран накопил ядерных материалов, которых хватит, по меньшей мере, на пять бомб. То есть, Израиль думает и считает, сколько времени иранцам нужно для того, чтобы скомпоновать ядерные бомбы и приделать их к носителям. И, конечно, это израильтян беспокоит.

Во-вторых, если рассуждать, может ли Иран нанести удар по Израилю, или по американским объектам на Ближнем Востоке? Ответ - может. Или, могут ли израильтяне нанести превентивный удар по иранским ядерным объектам? Однозначно могут. Мощности у них есть. Но достигнут ли они своих целей? Без американцев израильтяне вряд ли будут наносить такой удар. А вот если американцы их поддержат, то, вероятно, такая операция может состояться.

Какова же позиция США? По большому счету, в этом вопросе, как и во многих других, Трамп играет на повышение ставок. Он эскалирует. Но, если в других ситуациях многие государства стараются не раздражать Трампа (а российский диктатор Владимир Путин вообще откровенно над ним издевается), Иран отвечает прямо: "Мы готовы к битве". То есть, иранцы на эскалацию Трампа готовы также ответить эскалацией. Поэтому иранцы демонстрируют хранилища с ядерными ракетами, заявления делает аятолла Хаменеи... Простыми словами, если Штаты начнут боевые действия против Ирана, то Иран будет наносить ответные удары.

Как еще один очаг нестабильности в мире может повлиять на Украину? Любая эскалация - это плохо, ведь это отразится на всех. Что касается нас, предсказывать сейчас очень сложно - у нас своя война и в текущей геополитической ситуации делать какие-то прогнозы бесполезно.

С одной стороны, сейчас происходит конфронтация между Соединенными Штатами и Европой. Если США, которые демонстрируют к европейцам пренебрежение, ввяжутся в войну на Ближнем Востоке, - Европа их поддержит? Я не знаю.

Могут поддержать, демонстрируя Вашингтону, что ЕС для США - не враги, а партнеры и союзники, опора, на которую можно рассчитывать. А могут, наоборот, играть в отстраненность... Сейчас сложно сказать.

Что касается Ирана и его друзей, несмотря на то, что Россия пытается делать какие-то заявления о "катастрофических" последствиях потенциальных ударов США, на самом деле Москва вряд ли будет как-то помогать, тем более - военно. Эти заявления призваны продемонстрировать Ирану поддержку, ведь РФ нужны партнеры в коалиции воров - Россия нуждается от Ирана в "Шахедах" и другом оружии, чтобы применять его в Украине. Но выражать "глубокую обеспокоенность" не означает помочь военным способом, когда будет такая необходимость. Особенно, когда Россия сама завязла в Украине.

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"