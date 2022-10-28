Представительница Британии возмущена распространением РФ "теории заговоров".

США и их союзники обвинили Российскую Федерацию в бесполезной трате времени Совбеза ООН и распространении лживой информации о "военно-биологических программах" в Украине.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд подчеркнула, что Москва распространяет "теории заговоров", пишет Голос Америки.

"Сколько нам еще терпеть эту чушь?" - Возмутилась Вудворд.

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Как известно, Россия по меньшей мере дважды заявляла в Совбезе о неких "американских программах по разработке биологического оружия в Украине", хотя Вашингтон и Киев неоднократно опровергали эти утверждения.

Теперь РФ требует официального расследования.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала обвинения Москвы "чистой выдумкой без доказательств".

Представители ООН, которые занимаются проблемами вооружений утверждают, что ничего не знают о программах по разработке биологического оружия в Украине.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что никаких лабораторий по биологическому оружию, которые поддерживает Вашингтон, на украинской территории не существует. Украина, как и большинство стран, имеет только лабораторную инфраструктуру общественного здравоохранения для защиты от инфекционных заболеваний.

"Это заседание - колоссальная трата времени. Попытка отвлечь внимание от зверств, которые российские войска делают в Украине, и отчаянная тактика, чтобы оправдать ничем неоправданную войну", - подчеркнула дипломат.

Россия в ООН

Российская Федерация в ООН регулярно пользуется своим правом вето чтобы заблокировать все резолюции об осуждении войны в Украине.

1 октября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением попытки аннексии оккупированных территорий Украины.

Несмотря на это, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, 5 - "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия), а еще 35 - "воздержались".

В октябре также сообщалось, что ООН считает Россию ответственной за подавляющее большинство потенциальных военных преступлений в первые недели войны в Украине, включая нападения на мирных жителей.

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