Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154.

Читайте такжеВ Польше осудили чиновника, организовавшего полет Качиньского в СмоленскПольские следователи уже обратились в окружной суд Варшавы относительно временного ареста российских авиадиспетчеров. Этот запрос открывает путь к объявлению россиян в международный розыск, сообщает "Новое время" со ссылкой на РАР.

"Обвинения, которые были выдвинуты диспетчерам, касаются преднамеренной авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", - заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Эва Бялик.

Смоленская катастрофа: хроника