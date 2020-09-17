Польша намерена арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время авиакатастрофы президентского самолета Ту-154.
Читайте такжеВ Польше осудили чиновника, организовавшего полет Качиньского в СмоленскПольские следователи уже обратились в окружной суд Варшавы относительно временного ареста российских авиадиспетчеров. Этот запрос открывает путь к объявлению россиян в международный розыск, сообщает "Новое время" со ссылкой на РАР.
"Обвинения, которые были выдвинуты диспетчерам, касаются преднамеренной авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", - заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Польши Эва Бялик.
Смоленская катастрофа: хроника
- 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
- В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.
- Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2016 году. Правительственная подкомиссия установила, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.
- Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой. Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.
- В то же время в Следственном комитете РФ заявили, что версия о взрыве проверялась и подтверждения не нашла. Россия до сих пор не отдала Польше обломки разбившегося самолета.
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