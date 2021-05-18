Жителям страны предоставили ограниченный перечень разрешенных стрижек.

Глава КНДР Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные или узкие джинсы, так как это, по его мнению, может привести к свержению режима.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается «декадентского» зарубежного влияния на молодежь страны, поэтому ношение запрещенной одежды будет рассматриваться как признак угрозы общественному строю.

Также под запрет попали окрашенные волосы, пирсинг и экстравагантные «антисоциалистические» прически. Жителям страны предоставили ограниченный перечень разрешенных стрижек.

Государственная ежедневная газета The Rodong Sinmun призвала поддержать нововведение Ким Чен Ына.

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«История преподает нам важный урок, что страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнуть, как мокрая стена, независимо от ее экономической и оборонной мощи, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни», - передает слова «журналистов» Daily Mirror.

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Автор: Денис Прядко