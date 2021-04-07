В начале года на съезде партии глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна переживает «тяжелейший за все время момент» истории.

Об этом он сказал на съезде секретарей партийных ячеек, передает The Independent.

В связи с этим лидер КНДР призвал местных глав ячеек правящей в стране партии усилить работу.

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«Улучшение условий жизни народа… даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», - приводит газета слова Кима.

Напомним, на съезде партии в начале года глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого - санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.

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Автор: Денис Прядко