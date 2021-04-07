Ким Чен Ын / фото REUTERS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна переживает «тяжелейший за все время момент» истории.

Об этом он сказал на съезде секретарей партийных ячеек, передает The Independent.

В связи с этим лидер КНДР призвал местных глав ячеек правящей в стране партии усилить работу.

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«Улучшение условий жизни народа… даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», - приводит газета слова Кима.

Напомним, на съезде партии в начале года глава КНДР объявил о том, что пятилетний план экономического развития страны провалился почти по всем фронтам. Одна из причин этого - санкции Соединенных Штатов и их стран-союзников, включая Южную Корею.

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Автор: Денис Прядко