Ситуация с полномасштабным вторжением РФ в Украину будет зависеть от того, кто займет место кровавого диктатора.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, закончится ли полномасштабная война, если президент РФ Путин умрет. На фоне слухов о том, что кровавый диктатор болен и уже скоро может "отправиться" к Кобзону, многих интересует дальнейшие действия Кремля.

Своим прогнозом Коваленко поделился с "24 каналом".

Если Путин умрет, то полномасштабная война в Украине может продолжиться по разным сценариям. Ситуация будет зависеть от того, кто займет место кровавого диктатора. Коваленко считает, что вместо Путина стать президентом может кто-то из представителей силовых структур РФ.

У Министерства обороны РФ, ФСБ и сухопутных войск страны-агрессора есть все шансы на то, что кто-то из этих структур заменит диктатора. Однако каждое учреждение имеет свои цели и ожидания от так называемой "спецоперации" - так Путин и его прихвостни называют полномасштабную войну в Украине. У Сергея Шойгу, например, есть "мечта" получить прямой путь к непризнанному Приднестровью. Однако среди чиновников много и таких, которые просто хотят распиливать бюджет РФ.

Коваленко считает, что кто бы ни заменил Путина в случае его смерти, он все равно будет демонстрировать "недоимперский реваншизм", который является генетическим кодом россиян. Любое лицо, которое станет президентом РФ, будет "торговаться" в отношении украинских территорий.

Украине не стоит ожидать, что в случае смерти Путина полномасштабная война быстро закончится. К власти все равно придет военный преступник, который захочет посягнуть на территории Украины.

"Пока им потребуется, чтобы война продолжалась и пока они не будут иметь действенного сценария по масштабному бегству из Украины, боевые действия будут продолжаться", – добавил Коваленко.

Ранее УНИАН уже сообщал о предупреждении Коваленко относительно того, что Северодонецк – не последний в шизофренических планах Путина.

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