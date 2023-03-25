Этот шаг направлен на противодействие растущей угрозе со стороны России.

Командующие ВВС Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании подписали письмо о намерениях по созданию объединенной противовоздушной обороны (ПВО) Северных стран.

Этот шаг направлен на противодействие растущей угрозе со стороны России, передает Reuters. В ВВС стран заявили, что хотят действовать совместно, на основе существующего сотрудничества в рамках НАТО.

Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам заявил, что инициатива интегрировать военно-воздушные силы возникла после вторжения РФ в Украину. "Наш объединенный воздушный флот по размерам будет сравним с силами ВВС большой европейской страны", - сказал Дам.

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"Мы хотим объединить наблюдение за воздушным пространством, и иметь возможность использовать радиолокационные данные из систем наблюдения друг друга", - сказал Дам. - Сегодня мы этого не делаем".

Воздушный флот cкандинасвких стран

В настоящее время у Норвегии есть 57 истребителей F-16 и 37 истребителей F-35. Страна уже заказала дополнительно 15 истребителей F-35. У Финляндии есть 62 истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet и она заказала 64 истребителя F-35. У Дании имеется 58 истребителей F-16, и она заказала дополнительно 27 истребителей F-35. Шведские ВВС располагают более, чем 90 истребителями Gripens.

Напомним, весной 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, но процесс затормозился из-за позиции Турции и Венгрии. Только эти две страны еще не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии.

Усиление западных стран

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны обратили пристальное внимание на свою оборону. Так, ряд европейских стран заявили, что значительно увеличат траты на оборону и освежат арсеналы. При этом США направили в Польшу своих военных, которые будут там находится постоянно.

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