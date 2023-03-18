Швеция соблюдает и будет соблюдать меморандум, заключенный между странами.

Швеция по-прежнему уверена, что присоединится к альянсу НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем, несмотря на решение Турции продвинуться вперед, ратифицировав заявку Финляндии в НАТО, пишет The Guardian.

"Это вопрос того, когда Швеция станет членом, а не если. С точки зрения нашей безопасности сейчас наше положение лучше, чем когда мы подали заявку на членство в НАТО", - сказал Биллстрем.

Видео дня

Он сказал, что раздельная ратификация Анкарой заявок Финляндии и Швеции была "событием, которого мы не хотели, но к которому мы готовы".

"Мы соблюдаем и будем соблюдать меморандум, заключенный между нашими тремя странами. Речь идет о том, когда Швеция станет членом, а не о нашей безопасности. Сейчас мы в еще большей безопасности, чем до подачи заявки на членство в НАТО", - добавил он.

Заявки Швеции и Финляндии на вступение в НАТО - детали

Эти две скандинавские страны подали заявку в НАТО синхронно после нападения России на Украину: 28 из 30 членов Альянса ратифицировали их заявки. Турция выступила против присоединения этих стран к НАТО, потому что они якобы предоставляют убежище курдам и туркам, обвиняемым в сепаратистской деятельности.

Депутаты от правящей партии Венгрии хотят отложить заседание парламента на следующей неделе. Такое решение приведет к задержке в ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

17 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент начнет утверждение заявки Финляндии на вступление в НАТО.