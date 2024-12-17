Западные аналитики и разведка утверждают, что Кремль осуществляет широкомасштабный вывод войск из Сирии, хотя Москва еще не подтвердила этого.

В Сирии нет места для российского присутствия. Такое заявление сделал представитель переходного правительства страны Обейда Обейда Арнаут.

Об этом сообщает Euronews. Отмечается, что Россию призвали пересмотреть свое присутствие в Сирии после падения режима союзника российского диктатора Владимира Путина – Башара Асада. В то же время в Сирии открыты к контактам со всеми странами, чтобы построить новое будущее страны.

Россия имела две военные базы в Сирии: военно-воздушная база Хмеймим вблизи портового города Латакия и военно-морская база Тартус на побережье Средиземного моря. Обе считались одними из наиболее стратегически важных военных форпостов Кремля в регионе.

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База в Тартусе имеет особо важное значение, поскольку обеспечивает России единственный прямой выход к Средиземному морю и является базой для проведения военно-морских учений, базирования военных кораблей и даже базирования атомных подводных лодок.

Западные аналитики и разведка утверждают, что Кремль осуществляет широкомасштабный вывод войск из Сирии, хотя Москва еще не подтвердила этого. В то же время представитель нового переходного правительства Сирии говорит, что недавние действия России в Сирии были неоднозначными. Он акцентировал, что решение вывести корабли ВМС из портов и передислоцировать военную технику с баз не дает четкого представления о том, действительно ли Кремль выводит войска, или это является частью его регулярных передвижений.

"Я думаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы. Их интересы были связаны с преступным режимом Асада. Они могут пересмотреть свою позицию и проявить инициативу, чтобы обратиться к новой администрации, чтобы показать, что у них нет вражды с сирийским народом, и что эпоха режима Асада наконец закончилась", – добавил Арнаут.

Российское присутствие в Сирии

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада, который сбежал в РФ, присутствие российского контингента в стране остается под вопросом. Украинская разведка сообщала, что Москва выводит свой контингент из отдаленных районов Сирии. При этом среди российских солдат есть разговоры, что Кремль якобы договорился о сохранении присутствия на двух сирийских базах.

В СМИ действительно писали о таких переговорах, хотя официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Более того, российский диктатор Владимир Путин продолжает молчать о крахе режима своего союзника Башара Асада. Это свидетельствует о том, что сейчас приоритетом Путина, очевидно, является война против Украины, пишет NYT.

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