Таким образом Европа пытается наладить связи с Сирией и уменьшить влияние Путина на страну в будущем.

Европейский Союз пытается улучшить связи с новыми лидерами Сирии и уменьшить влияние России на разрушенную войной страну. Первым шагом для этого стал визит министров иностранных дел Германии и Франции в Дамаск, пишет Bloomberg.

В частности 3 декабря Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро проводят переговоры с нынешним лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

"Они являются самыми высокопоставленными западными чиновниками, которые посетили Сирию после того, как исламистская группировка Аль-Шараа "Хайят Тахрир Аш-Шам" свергла президента Сирии Башара Асада в прошлом месяце", - подчеркнули в издании.

По словам Бербок, ЕС хочет помочь Сирии достичь "инклюзивной, мирной передачи власти" и усилий по восстановлению. Она добавила, что этот путь будет "каменистым".

"Новое начало может быть только тогда, когда новое сирийское общество предоставит всем сирийцам, женщинам и мужчинам, независимо от этнической или религиозной принадлежности, место в политическом процессе, предоставит права и обеспечит защиту", - подчеркнула министр иностранных дел Германии в своем электронном письме, которое было отправлено перед визитом.

В Bloomberg объяснили, что для Берлина отношения с "Хайят Тахрир Аш-Шам" имеют особое значение, ведь в стране хотят, чтобы около миллиона сирийцев, которые мигрировали в Германию во время правления Асада, вернулись обратно на родину.

"Мы знаем, откуда HTS (Хайят Тахрир Аш-Шам) происходит в идеологическом плане, что она делала в прошлом. Несмотря на весь скептицизм, мы не должны упустить возможность поддержать народ Сирии на этом важном перекрестке", - добавила Бербок.

Кроме того, глава МИД Германии призвала РФ отказаться от военного присутствия в Сирии. Также она обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он покрывал преступления режима Асада во время гражданской войны в Сирии.

"Сирийский народ не забудет массовые бомбардировки и нарушения прав человека. Германия и ее международные партнеры также привержены тому, чтобы внутренний сирийский процесс не был нарушен извне", - подчеркнула Бербок.

Сирия и Украина - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит украинской делегации в Сирию. Он отметил, что по его поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск.

"Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов интригующе прокомментировал события в Сирии. По его словам, Украина могла приложиться к падению диктаторского режима в Сирии, который был на стороне России.

"Все поработали над этим. Турки поработали. Возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим пал, и нормальное население Сирии, которое абсолютно далеко не все было проасадовское, просто выдохнуло и получило, как говорится, надежду на новую нормальную жизнь, что в конце концов и произошло", - сказал он.

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