В МИД КНР отметили, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые будут пытаться испортить американо-китайские отношения"

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на слова президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин диктатор. В ведомстве "решительно возразили" против этих высказываний.

"Это заявление является крайне ошибочной и безответственной политической манипуляцией", - цитирует Reuters официального представителя МИД КНР Мао Нин. "Следует отметить, что всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые будут пытаться испортить американо-китайские отношения, но они обречены на провал".

Мао отказался уточнить, кто эти "некоторые люди".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен крайне удивился заявлению Байдена, пишет Newsweek

Видеозапись с комментариями Байдена была опубликована в СМИ. На камеру попала неловкая реакция Блинкена.

Старший редактор NBC News Джинджер Гибсон призвала "следить за языком тела Тони Блинкена, когда Байден говорит, что считает Си диктатором. Как будто слышно, как он задыхается".

При этом журналист и эксперт по финансовым преступлениям, Кристин Дюхайм отметила: "Реакция Блинкена на то, что Байден назвал президента Си диктатором, бесценна. Видно, что у него в голове что-то вроде "Иисус, нет".

Байден назвал Си диктатором - последние новости

15 ноября лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США, где встретился с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили китайско-американские отношения.

Лидеры договорились возобновить военное взаимодействие, "коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения", а также возобновят встречи между министерствами обороны и консультации по морской военной безопасности.

Спустя пару часов после переговоров с лидером Китая Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

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