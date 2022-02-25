Глава Китая заявил, что его страна поддерживает Россию "в усилиях урегулировать кризис в Украине через диалог".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину вести переговоры с властями Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Си Цзиньпин сказал Путину, что Москва должна вести переговоры с правительством в Киеве, когда ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что переговоры зависят от капитуляции.

В то же время, как сообщает Reuters, Си Цзиньпин сказал Путину, что Китай поддерживает Россию "в усилиях урегулировать кризис в Украине через диалог".

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