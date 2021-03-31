МИД России, в свою очередь, "сожалеет" в связи с выдворением своих сотрудников.

Власти Италии выдворяют двух сотрудников российского посольства, которых подозревают в шпионаже в пользу Кремля.

Об этом в Facebook написал глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Читайте такжеВ Словакии министр финансов сформирует новое правительствоИтальянская полиция ранее сообщала, что арестовала итальянского офицера ВМС, когда тот передавал конфиденциальную информацию российскому военному, аккредитованному МИД РФ. С юридическим статусом россиянина тогда еще определялись.

Ди Майо заявил, что выразил решительный протест российскому послу и сообщил о "немедленной высылке двух российских чиновников, причастных к этому чрезвычайно серьезному делу".

РИА Новости пишут, что МИД РФ "сожалеет в связи с высылкой дипломатов из Италии". О своих возможных шагах у Лаврова пообещали объявить позже.

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Автор: Яна Ставская