Причины, по которым в Крыму возник мощный пожар, пока неизвестны.

Во временно оккупированном россиянами Крыму на мысе Чауда, откуда оккупанты не раз запускали иранские беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по материковой части Украины, возник мощный пожар.

На снимке со спутника, который был сделан в понедельник утром, 25 июня, возгорание хорошо видно, сообщает "Радио Свобода" в Telegram. Пока неизвестно, почему произошел пожар в Крыму - в последние дни не было информации о дроновых или ракетных ударах по полуострову.

Журналисты отметили, что на крымском мысе Чауда находится полигон захватчиков, с территории которого, по сведения украинских военных, захватчики запускают "Шахеды".

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Ранее - 21 июня, УНИАН выяснил, что сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Вооруженными силами Украины ударили, в том числе по полигону для запуска "Шахедов", который находится в Краснодарском крае РФ. Позже появилась информация, что была поражена дроновая база, которая расположена в городе Ейск.

Позже эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский сказал, что на пораженном вражеском объекте могли находиться противники, которые могли обучать своих товарищей использовать беспилотники. По его словам, возможно, после атаки россиянам снова придется приглашать к себе иранских инструкторов для обучения персонала обращению с дронами.

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