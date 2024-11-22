Страна-агрессор ежесуточно добывает десятикратно больше нефти, чем отправила КНДР за 8 месяцев.

За военную помощь Северной Кореи Москва рассчитывается нефтью. Эксперты утверждают, что с марта 2024 года Пхеньян получил уже дюжину танкеров с "черным золотом".

Как пишет "Русская служба BBC", с марта этого года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти, что эквивалентно 56 тысячам тонн. К такому выводу пришли специалисты британского аналитического центра Open Source Centre, изучив спутниковые снимки.

По мнению ведущих экспертов и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, этой нефтью Кремль рассчитывается именно за военную помощь (оружие и живую силу), которую Северная Корея предоставляет России в войне против Украины.

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Спутниковые снимки, которые Open Source Centre предоставил BBC, показывают, что за последние восемь месяцев более двенадцати северокорейских танкеров осуществили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами КНДР.

На снимках видно, что танкеры приходят в РФ порожняком, а возвращаются с грузом. Первый такой рейс зафиксирован спустя семь месяцев после первых сообщений о поставках боеприпасов от Северной Кореи в Российскую Федерацию - 7 марта 2024 года, последний - 5 ноября.

Как отметил старший аналитик Open Source Centre Джо Берн, постоянный поток нефти обеспечивает КНДР уровень стабильности, которого она не имела с момента введения международных санкций.

Из-за своей ядерной программы Северная Корея находится под санкциями ООН, и ей запрещено приобретать более 500 тысяч баррелей нефти в год. При этом, миллион баррелей (56 тысяч тонн), о котором идет речь, для России — незначительный объем, так как страна-агрессор, согласно официальным данным, ежесуточно добывает почти в десять раз больше.

Северная Корея в войне против Украины

По мнению командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Андрея Белецкого, угрозу Силам обороны представляет не столько живая сила КНДР, сколько военно-промышленный комплекс. К примеру, объем артиллерийских боеприпасов, которые КНДР поставила России, соизмерим с тем, что все страны НАТО предоставили Украине за три года.

Военный признает, что эти боеприпасы некачественны: даже россияне сразу распознают северокорейские снаряды из-за их низкой точности. Однако без корейской помощи у противника был бы серьезный дефицит снарядов. Кроме того, баллистические ракеты, атакующие Киев, Одессу или Николаев, также происходят из Северной Кореи.

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