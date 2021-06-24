В МИД страны заявили, что не рассматривают даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их.

Северная Корея не планирует устанавливать какие-либо контакты с США, считая их бесполезными.

Об этом заявил глава МИД страны Ри Сон Гвон. Он также поддержал позицию заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи, согласно которой США надо отказаться от поспешных суждений, предположений и ожиданий.

Читайте такжеБайден отказался от встречи с Ким Чен Ыном«Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их, это ни к чему нас не приведет, а только отнимет драгоценное время», - сказал Ри Сон Гвон, передает kommersant со ссылкой на ЦТАК.

По его словам, МИД КНДР поддерживает заявление замдиректора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая ранее заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР. «Метод ожидания, который они выбрали - ошибочный путь, он повергнет их в еще большее разочарование», - говорилось в заявлении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал это заявление «интересным сигналом», а спецпредставитель США по КНДР отметил, что это дает основание на скорое положительное развитие отношений между странами.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая