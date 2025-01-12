Сербии удалось найти способ обеспечить систему поставок запасных частей и обслуживания боевой техники.

Сербия аннулировала некоторые оборонные контракты с Россией из-за санкций, введенных против Москвы из-за вторжения в Украину. Белград стал чаще обращаться к другим потенциальным поставщикам оружия, пишет Berliner Zeitung.

Начальник генерального штаба Сербии Милан Мойсилович в интервью сербской ежедневной газете "Vechernje Novosti" рассказал о том, что поставки вооружения из РФ на данный момент невозможны из-за войны в Украине.

"Мы аннулировали некоторые контракты и отложили другие, надеясь, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать контракты", - сказал он журналистам.

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Мойсилович отметил, что Сербии удалось найти способ обеспечить систему поставок запасных частей и обслуживания боевой техники даже в условиях санкций против РФ, так как, преимущественно, это советское вооружение.

В издании напомнили, что в августе 2024 года Сербия договорилась приобрести у Франции 12 истребителей Rafale, чтобы заменить свой парк российских МиГ-29. Незадолго до этого Белград объявил, что принял на вооружение китайскую зенитно-ракетную систему FK-3, которая была поставлена в 2022 году. Сербия стала первой страной в Европе, которая использует эту систему.

Сербия - важные новости

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщал, что страна подготовит укрытия на случай ядерной войны. Его беспокоит война в Украине, где российский диктатор Владимир Путин пытается пугать мир ядерным оружием.

Кроме того, в октябре 2024 года Вучич подписал итоговую декларацию третьего саммита Украина-Юго-Восточная Европа. Этим документом подписанты осуждают вторжение России в Украину.

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