Во вторник, 28 февраля, в Сенате США пройдут слушания по контролю средств, которые Администрация действующего президента Джо Байдена согласовала в рамках предоставления военной помощи Украине.
По данным The Washington Post, соответствующее заседание инициировало республиканское большинство в Палате представителей. Сенаторы анонсировали сразу два слушания для рассмотрения вопросов об эффективности учета военного оружия и десятков млрд долларов, которые Пентагон и правительство США утвердило Украине. Они запланированы на 10:00 утра (17:00 по киевскому времени).
Республиканцы пообещали усилить контроль по выполнению соответствующих обязательств со стороны Белого дома. Это значительно усилит дискуссии в Сенате США по сокращению военной поддержки Киеву, прогнозирует издание.
Ожидается, что на слушаниях выступят заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал, главный инспектор Минобороны США Роберт Сторч, генерал-лейтенант начальник оперативного отдела Объединенного штаба Дуглас Симс.
Военная помощь США Украине - последняя инициатива Байдена
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину общая сумма военной помощи со стороны США достигла около 50 млрд долларов. Как прокомментировала глава Минфина США Джанет Йеллен, значительная часть этих средств в размере 14 млрд долларов направлена на поддержку экономики Украины.
Недавно Вашингтон объявил новый пакет помощи Украине размером 2,5 миллиарда долларов, который охватывает сотни боевых машин, системы ПВО, ракеты и другие виды вооружения.
Этому предшествовал визит Байдена в Киев, который состоялся 20 февраля. Позже американский лидер также сделал мощное заявление в годовщину вторжения российских войск и отметил, что РФ никогда не сможет одержать победу в войне с Украиной.