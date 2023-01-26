ВСУ вместе с танками получат технику и оборудование для их обслуживания и восстановления, боеприпасы, финансирование обучения.ч

В Пентагоне детализировали дополнительную помощь Украине в сфере безопасности, включающую современные танки.

Как отмечается на официальном сайте Пентагона, Министерство обороны США объявляет о закупке танков Abrams для Украины через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии.

Отмечается, что в отличие от Presidential Drawdown Authority (PDA), которое Министерство обороны продолжало использовать для доставки оборудования в Украину со складов Министерства обороны, USAI является органом, согласно которому Соединенные Штаты закупают новые средства.

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"Этот пакет USAI на сумму 400 миллионов долларов означает начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей по Украине.

Возможности этого пакета включают:

31 танк Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами;

Восемь тактических машин для восстановления оборудования;

Вспомогательные транспортные средства и оборудование;

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки", - говорится в сообщении Пентагона.

Также отмечается, что кроме предоставленного Соединенными Штатами батальона танков Abrams, европейская коалиция обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, чтобы противостоять российской агрессии и обеспечить дальнейшую свободу и независимость украинского народа", – отметили в Минобороны США..

По данным Пентагона, всего с начала правления администрации Джо Байдена Соединенные Штаты выделили более 27,8 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности Украине. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 29,9 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и более 27,1 миллиардов долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года.

Военная помощь США Украине

25 января 2023 года президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон.

Кроме того, в Соединенных Штатах Америки планируют в шесть раз увеличить объемы производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас необходимы Украине. Их производство нарастят до 90 000 в месяц в течение двух лет.

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