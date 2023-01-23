Ранее выделение этой помощи блокировала Венгрия.

Сегодня Европейский союз может одобрить передачу еще одного транша помощи Украине.

Как пишет Sky News, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, выступая перед встречей министров иностранных дел стран блока, выразил надежду, что сегодня будет принято решение о выделении помощи Украине в размере 500 миллиона евро.

Речь идет о седьмом транше для Украины из средств Европейского фонда мира, предоставление которого, как сообщалось ранее, блокирует Венгрия.

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Боррель также надеется, что удастся достигнуть соглашения о фондах, являющихся частью Европейского фонда мира.

СМИ сообщали, что страны Европейского Союза, вероятно, будут оказывать давление на Будапешт 23 января на встрече министров иностранных дел ЕС.

Помощь Украине от Европейского союза - последние новости

11 декабря 2022 года ЕС принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 миллиардов евро. В начале января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина скоро начнет получать макрофинансовую поддержку из этого пакета помощи в виде ежемесячных траншей.

Венгрия также блокировала поедоставление 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Тогда Евросоюз принял решение, которое позволило бы оказывать эту помощь в обход Будапешта.

17 января Европейская комиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро.

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