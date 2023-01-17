Зеленский поблагодарил ЕС за полученные Украиной первые 3 млрд евро из новой программы макрофинансовой помощи.

Европейская комиссия выплатила Украине первые 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро.

"Комиссия сегодня выплатила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи объемом в 18 млрд евро для Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что поддержка Украины в удовлетворении ее потребностей в финансировании для противостояния российской агрессии является чрезвычайно важной и срочной.

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"Сегодняшняя выплата первых 3 млрд евро из 18 млрд евро макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре, свидетельствует о том, что Комиссия действует с максимальной скоростью и решительностью", - сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейский Союз за полученные Украиной первые 3 млрд евро из новой программы макрофинансовой помощи.

"Украина получила первые 3 млрд евро из новой программы макрофина на 18 млрд евро. Благодарен ЕС и президенте Урсуле фон дер Ляен за мощную поддержку", - отметил Зеленский в Twitter.

Он подчеркнул, что сохранение финансовой стабильности Украины жизненно важно для общей победы над агрессором.

Макрофинансовая помощь Украине от ЕС: подробности

11 декабря 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи на 18 млрд евро.

2 января, Урсула фон дер Ляєн сообщила, что Украина скоро начнет получать в виде ежемесячных траншей макрофинансовую поддержку из пакета помощи на общую сумму 18 миллиардов евро.

16 января исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с целью предоставления Украине финансирования в 2023 году.