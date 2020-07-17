Bloomberg: В Европе советуют авиакомпаниям не летать над Ираном из-за сбитого самолета "МАУ"

Агентство гражданской авиации ЕС, похоже, серьезно отнеслось к новым иранским объяснениям, что украинский самолет был сбит из-за "человеческой ошибки".

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предостерегло, что пассажирские авиалайнеры, которые проходят через воздушное пространство Ирана, рискуют стать случайной мишенью для систем ПВО страны.

"Учитывая опасную ситуацию в сфере безопасности и плохой координацией между гражданской авиацией и военными операциями, существует риск неправильной идентификации гражданского самолета", - цитирует Bloomberg объявления EASA.

"Из-за присутствия различных передовых систем ПВО рекомендуется быть осторожными", - говорится в заявлении организации.

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Также в EASA также отметили, что для самолетов на высоте менее 7600 метров риск особенно "высокий". Эти рекомендации организации будут действительными до 16 января 2021 года. Предостережение от EASA появились через несколько дней после того, как Иран заявил об уничтожении рейса 752 "Международных авиалиний Украины" из-за ошибки. Украинский самолет был сбит в январе этого года вскоре после взлета, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

В Тегеране теперь говорят, что подразделение ПВО "забыло" настроить свой радар, чтобы стало причиной появления цепи коммуникационных и человеческих ошибок, которые привели к катастрофе. Об этом, в частности, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

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