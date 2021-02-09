Ожидается, что по существу суд начнет рассматривать дело с 7 июня.

В Нидерландах 15 апреля продолжатся судебные слушания по делу о малайзийском "Боинге" (рейс MH17), сбитом в июле 2014 года в небе над оккупированной частью Донецкой области.

Об этом сообщает государственный сайт Нидерландов, посвященный делу MH17.

"Слушания возобновятся в четверг, 15 апреля 2021 года в 10:00 (11:00 по киевскому времени - УНИАН)", - говорится в сообщении.

В апреле судебные заседания будут проходить в рамках досудебного разбирательства.

Ожидается, что по существу суд начнет рассматривать дело с 7 июня.

Вчера, 8 февраля, в суде состоялось очередное заседание. На нем судьи рассматривали ходатайства сторон.

Так, суд решил приобщить к материалам дела отчеты российского концерна "Алмаз-Антей" за 2015-2016 годы относительно технического расследования катастрофы самолета. Следственный судья должна допросить экспертов "Алмаз-Антей", Аэрокосмического центра Нидерландов и Бельгийской Королевской военной академии в контексте найденных обломков самолета, если это будет необходимо для правильного понимания отчетов.

По инспекции экспертами реконструированной модели сбитого самолета суд пришел к выводу, что решение по этому вопросу можно будет принять только тогда, когда эксперты предоставят свои показания следственному судье. То есть, если станет ясно, что эксперты имеют разные позиции относительно того, каким оружием был сбит самолет и откуда был осуществлен выстрел, то тогда будет проведена инспекция.

Также прокуратура должна проверить, имеет ли Совет безопасности Нидерландов фотографии, которые не были предоставлены стороне защиты подозреваемого по делу Олега Пулатова для ознакомления, и могут ли вообще те фотографии быть предоставлены адвокатам.

Кроме того, по расследованию в вопросе распознавания голоса суд решил, что Пулатов не позднее 22 февраля должен получить возможность идентифицировать "перехваченные телефонные разговоры", на которых он признает себя. Эти перехваченные разговоры могут быть использованы в качестве точки отсчета для расследования других перехваченных голосов.

При этом в вопросе определения судебных слушаний для рассмотрения требований родственников жертв о возмещении ущерба в связи с гибелью их близких после сбития самолета, суд определил, что окончательный график станет известен, как только эти требования родственников поступят в суд.

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Сбитие рейса MH17: ход судебного дела

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Виталий Саенко