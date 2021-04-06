Дональд Трамп ввел санкции после того, как МУС санкционировал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Афганистане американские силы.

Министерство финансов США исключило из санкционного списка двух сотрудников Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

В списке значатся два человека - прокурор МУС Фату Бенсуда и глава отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества организации Факисо Мочочоко.

Президент США Джо Байден 2 апреля отменил указ своего предшественника Дональда Трампа в отношении Международного уголовного суда.

Таким образом санкции, введенные предыдущей администрацией Белого дома в отношении Бенсуды и Мочочоко, были сняты.

Ранее Госдепартамент США отказался от "отдельной политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС". В ведомстве подчеркнули, что администрация Байдена сделала данные шаги, поскольку после оценки американской санкционной политики в отношении Международного уголовного суда пришла к выводу, что та "была неуместной и неэффективной".

Напомним, Трамп ввел санкции после того, как МУС санкционировал расследование предполагаемых военных преступлений, которые могли совершить в Афганистане американские силы.

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Международный уголовный суд

Международный уголовный суд расположен в Гааге. Его не следует путать Международным судом ООН.

Это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд был учрежден на основе Римского статута и начал свою работу с 1 июля 2002 года.

На сегодня Римский статут ратифицировали 123 страны. США подписали его, но не ратифицировали.

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Автор: Александр Топчий