По данным СМИ, в санкционный список внесены двое россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.

Евросоюз во второй раз утвердил применение нового санкционного механизма против нарушителей прав человека.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его данным, решение на заседание в Брюсселе в понедельник приняли министры иностранных дел ЕС.

"Приняты санкции ЕС относительно прав человека. 11 человек и 4 организации из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Имена будут опубликованы в официальном журнале сегодня же", - сообщил Йозвяк в своем Twitter.

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Напомним, ранее послы ЕС согласовали введение новых санкций по новому санкционному механизму против 11 нарушителей прав человека и 4 организаций из ряда стран, в том числе из России.

По данным СМИ, в санкционный список внесены двое россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.

"Зачистка геев" в Чечне: что известно

Тему преследований геев в Чечне в 2017 году подняла "Новая газета". Издание опубликовало статью, в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их сексуальной ориентации.

Газета ссылалась на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на самих пострадавших. По данным "Новой", известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, называл информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". Аналогичные заявления делали и другие представители Чечни.

Впоследствии стало известно, что некоторым представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни удалось уехать в другие страны.

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Автор: Денис Прядко