Никол Пашинян якобы распорядился строго соблюдать санкции западные санкции.

Германия потребовала от Армении перекрыть параллельный импорт и банковские переводы в Российскую Федерацию. Официальный Ереван якобы намерен соблюдать западные санкции.

Издание Hraparak пишет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после визита в Берлин поручил председателю Центробанка, членам правительства и главе Комитета госдоходов строго соблюдать санкции западные санкции против России. Таким образом, компании, которые зарабатывали на обходе ограничений, лишились прежних доходов. Кроме того, усилен контроль за банковскими операциями российских клиентов.

"Западные коммерческие банки, особенно США, сейчас пересматривают свою систему контроля над сделками в связи с санкциями против Российской Федерации, в рамках которой существенно ужесточены условия для зарубежных сделок всех банков региона, в том числе банков Армении", - отметил Центробанк страны.

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Отмечается, что Пашинян в Германии заверил, что Армения не помогает России обходить санкции.

"Хочу сказать, что увеличился не только импорт из ЕС в Армению, но и увеличился экспорт из Армении в страны ЕС, и это также обусловлено тем, что мы заинтересованы в налаживании отношений с ЕС. Что касается слухов об обходе санкций, то должен подчеркнуть, что это не более чем слухи. Реальность как раз противоположна", - заявил премьер Армении.

Сообщается, что экспорт из Германии в Армению в 2022 году увеличился в 2,5 раза и составил 450 миллионов евро, а вот импорт увеличился на 35% и составил 100 миллионов евро. При этом Ереван закупал крупные транспортные средства, строительную и сельскохозяйственную технику, оборудование и товары для перерабатывающих предприятий.

В свою очередь в ЕС заподозрили Армению и некоторые другие страны в помощи РФ обходить западные ограничения. В связи с этим появилась идея наказать третьи страны за помощь Москве.

Позиция Армении по войне в Украине - что известно

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину большинство стран демократического мира отказались от сотрудничества с РФ или значительно его ограничили. В свою очередь Армения стала хабом для обхода западных санкций против России.

При этом с 24 февраля 2022 года Пашинян четыре раза посещал РФ, пять раз встречался с кремлевским диктатором и 15 раз общался с ним по телефону. Как оказалось, официальный Ереван не оказвает полную поддержку Москве. Пашинян 10 января 2023 года отказал российскому диктатору в проведении очередных учений Организации Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, Армения хоть и изъявила желание ратифицировать Римский статут, но заверила, что не будет арестовывать Путина.

Стоит отметить, что 19 марта во временно оккупированном россиянами Мариуполе заметили "гуманитарные" грузовики с флагами Армении и Дагестана.

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