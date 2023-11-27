Петер Сийярто заявил, что Брюссель принимал провальные решения.

Власти Венгрии намекают, что не планируют обсуждать 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Будапешт заговорил о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.

"В то время как сотрудничество между Востоком и Западом, давно ставшее надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций, не проведя честного анализа последствий 11 пакетов, которые уже были приняты", – написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook

По его словам, "провальные решения в Брюсселе" привели к снижению европейской конкурентоспособности до "самого низкого уровня".

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При этом венгерский дипломат заявил, что в Брюсселе "будет вести борьбу" за повышение конкурентоспособности Европы и сохранение сотрудничества между Востоком и Западом.

Позиция Венгрии по войне в Украине - последние новости

Власти Венгрии уже давно ведут пророссийскую политику в Европейском союзе. Так, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС ошибка, добавив, что Киев "на расстоянии световых лет от Европейского союза".

Кроме того, он снова заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, а Запад и Евросоюз допустили "стратегическую ошибку", решив помогать Киеву.

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