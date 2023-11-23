Венгерский премьер действует в духе Путина.

Прошло почти десять лет с тех пор, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смело заявил о своей цели превратить страну в "нелиберальное государство", основанное на "национальных" ценностях и ориентированное на такие страны, как Китай, Индия, Россия и Турция.

Марк Чемпион в своей колонке для Bloomberg отметил, что Венгрия больше не является демократическим государством в прямом смысле этого слова. Это единственный член Европейского союза, который американская некоммерческая организация Freedom House оценивает лишь как частично свободный.

Была и другая часть повестки дня, которую Орбан открыл своей речью, произнесенной перед этническими венграми в Румынии в 2014 году. С тех пор он ясно дал понять, что его цель - превратить свою нелиберальную страну в образец для других нынешних и будущих членов ЕС. Если ему это удастся, то после Второй мировой войны блок превратится из организации, направленной на предотвращение возрождения националистических автократий, в организацию, которая их поддерживает и финансирует.

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В этом вопросе Орбан до сих пор имеет наименьший успех, и именно здесь ЕС может и должен сделать все возможное, чтобы премьер Венгрии потерпел неудачу, и эта задача стала еще более актуальной после ошеломляющей победы ультраправого законодателя Геерта Вилдерса на выборах в Нидерландах.

В прошлом месяце Орбан потерял своего единственного союзника на правительственном уровне в борьбе за то, чтобы сделать ЕС безопасным для управляемой демократии, системной коррупции и дискриминации, после того как польская партия "Право и справедливость" проиграла выборы. Тем временем российский лидер, которым он так восхищается, - Владимир Путин - потерпел военное поражение в Украине и был отрезан от европейских рынков. Экономика Турции только-только избежала смерти, вызванной экспериментами президента Реджепа Тайипа Эрдогана с неортодоксальной монетарной политикой, и даже турбированный двигатель роста Китая захлебнулся.

Однако Орбан не успокоился, а удвоил свои усилия. Судя по его речи, произнесенной в среду в Цюрихе, где он призвал Европу пересмотреть свою поддержку Украины или оказаться в одиночестве, если Дональд Трамп вновь займет пост президента США в следующем году, премьер-министр Венгрии по-прежнему уверен, что Запад движется к ультраправой, антидемократической трансформации.

В прошлом месяце он стал первым лидером ЕС, сфотографировавшимся с Путиным, который пожал ему руку после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера. Победа Вилдерса в Нидерландах - основателе ЕС и сердце европейского либерализма - еще больше воодушевит Орбана.

На этой неделе его правящая партия Fidesz внесла в парламент законопроект о защите национального суверенитета, предусматривающий криминализацию иностранного финансирования некоммерческих организаций и создание наблюдательного органа для выявления предполагаемого иностранного вмешательства в венгерскую политику, который будет запугивать всех - от журналистов до активистов гражданского общества.

Он также развернул рекламную кампанию, на которой изобразил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, заслоняемую Алексом Соросом, сыном либерального и еврейского ставленника Орбана Джорджа Сороса, с лозунгом: "Давайте не будем плясать под их дудку".

Но, пожалуй, наиболее показательным является эрзац-референдум, который правительство предложило провести для того, чтобы зафиксировать общественную поддержку противостояния ЕС в вопросах экономики, миграции, гендерного равенства, верховенства закона и внешней политики. Необязательные, не поддающиеся проверке "консультации" выглядят как подготовка к тому, чтобы заставить ЕС выделить Венгрии более 30 миллиардов евро финансовой помощи, которую Еврокомиссия заморозила, потому что Орбан нарушает основные требования к членству в ЕС.

Список вопросов для консультаций ярко демонстрирует, как не надо проводить опрос общественного мнения. Один из вопросов напрямую связывает финансовую помощь ЕС Украине с действиями блока в отношении Венгрии, предлагая избирателям выбрать, хотят ли они отказаться "платить больше для поддержки Украины, пока мы не получим наши деньги".

В другом вопросе спрашивается, готова ли Украина к членству в ЕС, что является грубым искажением вопроса, который ЕС будет решать в следующем месяце: предложить ли Киеву статус кандидата. Кроме того, есть и такие вопросы, как: "Мы не должны допустить создания гетто для мигрантов в нашей стране" и "Миграционные планы Брюсселя должны быть приняты".

Как и все подобные популистские манипуляции - от лживых заявлений бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о финансовых выгодах выхода из ЕС, сделанных накануне референдума по Brexit в 2016 году, до столь же лживых заявлений Трампа о краже выборов в 2020 году, - манипуляции Орбана убедительны на фоне утраченного доверия.

В идеале ЕС должен временно забрать у Венгрии права голоса и ограничить денежные потоки до тех пор, пока Будапешт не восстановит основное условие членства в ЕС, определенное в так называемых Копенгагенских критериях. Любой кандидат в члены ЕС должен продемонстрировать "стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств". Это то, что Венгрия перестала делать.

"Пока этот авторитарный остров будет оставаться в составе ЕС, он будет постоянно подрывать процесс принятия решений в Европе, постоянно пытаться распространить нелиберальное влияние и продвигать интересы России и Китая", - говорит Даниэль Хегедус, старший научный сотрудник по Центральной Европе Германского фонда Маршалла в Берлине.

Однако еще до шоковой победы Вилдерса на этой неделе любые попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС вряд ли увенчались бы успехом, поскольку требуемого единодушия стран-членов добиться практически невозможно. Модель Орбана по уничтожению демократического выбора, свободных СМИ и независимой судебной системы не должна финансироваться или тихо поддерживаться ЕС.

Соблазн будет заключаться в том, чтобы выторговать деньги за обещанное сотрудничество. В четверг стало известно, что Еврокомиссия готовится выделить до 1 миллиард евро, связанных с планом восстановления Венгрии после пандемии COVID-19, а еще 13 миллиардов евро, замороженные в связи с уходом от демократии, могут быть выделены до конца этого года.

Ни одна из этих сумм не должна быть выдана до тех пор, пока Орбан не внесет коррективы в управляемую им демократию. Вряд ли он пойдет на это, а экономика выживет и без денег ЕС. Но для страны, валовой внутренний продукт которой составляет чуть менее 180 миллиардов долларов, 30 миллиардов долларов - это огромная потеря. В таких вопросах, как Украина, Венгрию следует просто обойти, а не позволять шантажировать, организуя структуры помощи вне официальных институтов ЕС - практика, имеющая прецеденты по спорным вопросам.

Орбан, Вилдерс и другие должны быть свободны в проведении той политики, которую выбирают избиратели. Либерализм не является священным. Но в рамках ЕС демократия должна быть, а нелиберальной демократии не существует. Это просто не демократия. Демонтаж институтов, обеспечивающих верховенство закона, свободу СМИ и политической оппозиции, ограничивает будущую возможность избирателей выбирать, кто будет управлять ими, либерально или иначе.

Это создает условия для кумовства, коррупции и злоупотребления властью, что противоречит всему тому, ради чего создавался ЕС. Блок должен неустанно наказывать Орбана за каждое его действие, угрожающее этим основам, оставляя его в дипломатической изоляции за то, как Венгрия расходует средства, выделяемые ей ЕС. Это борьба, которую он выбрал, и она должна быть кровопролитной.

ЕС заморозил деньги для Венгрии - главные новости

В СМИ появилась информация, что Еврокомиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро для Венгрии до конца ноября. Якобы после венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет ЕС и выделить помощь Украине.

Недавно Орбан вынел конфронтацию с Брюсселем на новый уровень. В Венгрии стартовало национальное обсуждение о помощи ЕС Украине и разблокировании средств для Будапешта.

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