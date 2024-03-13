Дипломат считает, что было бы скандалом, если бы требовали от Украины самоограничения или ограничения импорта из Украины, позволяя при этом свободный импорт из России.

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы уверен, что будут введены ограничительные меры против сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации и Беларуси.

Посол прокомментировал, почему тема санкций в отношении сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси стала актуальной только сейчас.

"Это странная ситуация. Европейский Союз исключил российский и белорусский сельскохозяйственные секторы из-под санкций. В основном, считая, что этот экспорт направлен на страны так называемого Глобального Юга, на мировые рынки, и блокирование этого экспорта санкциями будет в ущерб странам, которые являются важными с точки зрения взглядов на то, что происходит с российской агрессией в Украине", - отметил Гузы в интервью Deutsche Welle.

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Он считает такое решение политическим.

"Относительно фактора России опять же реакция запоздалая. Сейчас польское правительство дало четко понять это, и, по моему мнению, это решение будет принято. В любом случае, речь идет о европейском рынке, потому что было бы скандалом, если бы мы требовали от Украины самоограничения или ограничения импорта из Украины, позволяя при этом свободный импорт из России", - подчеркнул посол.

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Вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина имеет целью вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского Союза.

В свою очередь депутаты польской партии "Право и справедливость" подадут в Сейм проект резолюции, предусматривающий, среди прочего, полное эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из Украины и России.

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