Журналисты Украинской правды побывали в Бельгии на двух заводах российской компании НЛМК, которой владеет второй самый богатый человек России, приближенный к Путину олигарх Владимир Лисин. Несмотря на доказанное участие НЛМК в создании оружия, которым убивают украинцев, заводы в пригороде Брюсселя продолжают спокойно работать. А сам олигарх до сих пор не находится ни под какими европейскими санкциями, говорится в расследовании.

Согласно данным, которые есть в распоряжении УП, компания НЛМК поставляет электротехническую сталь на целый ряд российских заводов, которые производят крылатые и баллистические ракеты, дроны и ядерное оружие, в том числе - ракеты С-300 и С-400, которые часто атакуют украинские города.

Между тем его заводы в Бельгии свободно работают, причем для работы они закупают российское сырье. Таким образом, согласно данным Евростата, ЕС потратил 660 миллионов евро на закупку слябов производства РФ.

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Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму €3 млрд. При этом российская НЛМК, которая поставляет металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.

Поэтому переходный период для российской металлопродукции - слябов, чугуна и DRI, - должен быть сокращен до конца этого года, а не продлеваться до 2028 года. Также ЕС должен ввести персональные санкции против Владимира Лисина и Группы НЛМК - ведь Лисин является давним соратником Путина и способствует функционированию теневого флота России.