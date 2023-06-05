Однако рассказывать о своих разговорах Путин не собирается.

В Кремле заявили, что Путин регулярно получает информацию о войне против Украины "с земли".

"Президент традиционно всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет об СВО ("специальной военной операцией" российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину), и наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли. Он делал это всегда и продолжает это делать, связь налажена, все это по команде президента достаточно оперативно делается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, не планируется ли публиковать стенограммы таких бесед, Песков заявил: "Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым. Конечно, вряд ли можно говорить о том, что можно публиковать какие-то сокращенные стенограммы".

Видео дня

Путин и война против Украины

Владимиру Путину перестали сообщать плохие новости о ситуации на фронте и в целом в стране, поскольку он реагирует на них "крайне раздраженно". Об этом информированный источник рассказал изданию ВЧК-ОГПУ. Теперь диктатору рассказывают, что у России сплошь победы и нет поражений.

Вас также могут заинтересовать новости: