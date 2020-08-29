В NORAD подчеркнули, что российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение почти 5 часов находилась в международном воздушном пространстве.

Американские военные перехватили шесть российских военных самолетов у побережья Аляски.

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Как сообщает «Голос Америки», об инцидентах, произошедших в ночь с четверга на пятницу, заявило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135 перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, которые вошли в идентификационную зону воздушной обороны Аляски.

В NORAD подчеркнули, что российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение почти 5 часов находилась в международном воздушном пространстве.

«Наши соперники продолжают расширять свое военное присутствие и испытывают нашу оборону», - заявил командующий аэрокосмической обороной Северной Америки генерал Глен Вангерк.

Перехват произошло через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении российской субмарины неподалеку от Аляски.

В Твиттер-сообщении Командования Северной Америки отмечается, что военные «пристально наблюдают за субмариной, которая вынырнула возле Аляски».

«Мы внимательно следим за судами, которые нас интересуют, в частности иностранными военно-морскими судами, находящимися в зоне нашей ответственности», - говорится в сообщении.

Военные США также уточнили, что "не получали никаких запросов о помощи в этой зоне от российского морского флота».

В пятницу командующий российским флотом адмирал Николай Евменов сообщил о масштабных учениях ВМФ РФ неподалеку от Аляски.

По сообщения СМИ, в военных учениях в Беринговом море задействованы более 50 военных кораблей и около 40 единиц военной авиации России.

Ситуация вокруг Аляски:

В пятницу командующий российского флота адмирал Николай Евменов сообщил о масштабных учениях ВМФ РФ недалеко от Аляски.

За сообщения СМИ, к военным ученым в Беринговом море более 50 военных кораблей и около 40 единиц военной авиации России.

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Перевод: Тамара Отовская