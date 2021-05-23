По данным источника, один человек получил ожоги.

На военном аэродроме в районе города Саки в оккупированном Крыму два российских летчика устроили чрезвычайное происшествие.

Они катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Произошло это 21 мая при подготовке ко взлету. По данным источника, оба летчика живы, но техник получил ожоги.

Информацию о нештатном срабатывании системы катапультирования на самолете агентству подтвердили в Южном военном округе.

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Автор: Катерина Комолова