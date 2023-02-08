Теперь граждане РФ не смогут свободно находиться в стране, не имея при себе заграничного паспорта.

Власти Казахстана изменили правила оформления постоянного проживания для россиян на своей территории. Теперь им нужно иметь заграничный паспорт.

Соответствующие изменения внесены в миграционные правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев в Казахстане, пишет The Moscow Times.

Сообщается, что срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 дней. Также среди обязательных условий упоминается наличие собственного жилья. Его могут подтвердить через нотариально заверенное согласие собственника квартиры или дома, в котором живет иностранец в Казахстане.

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Также издание Polisia.kz. пишет, что такие меры в МВД Казахстана приняли с целью исключить возможность регистрации места проживания иностранцев на "фейковые" адреса.

Визовый режим для россиян

Напомним, что из-за войны, которую Россия развязала с Украиной, ЕС ввел визовые санкции против граждан РФ. Уже 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. С этого момента визовый сбор для россиян вырос с 35 до 80 евро, а страны Шенгенского соглашения фактически перестала давать визы россиянам на срок больше года.

С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. 30 сентября аналогичные ограничения ввела и Финляндия, а 25 октября их поддержало правительство Чехии. В Украине визовый режим для россиян ввели с 1 июля 2022 года.

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