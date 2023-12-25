Российских солдат и офицеров планируется отправить в Буркина-Фасо для подготовки местных наемников.

Россияне ищут наемников для войны в Украине на других континентах. Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты с этой целью готовят экспедицию в Африку.

Отмечается, что сейчас проводится рекрутинговая кампания в Курской области, во время которой планируется набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Он был создан на замену наемникам ЧВК "Вагнер", которые действовали в Африке, но были отправлены в зону так называемой "СВО".

"Размещение контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины", - отмечают в Центре нацсопротивления.

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Где Россия ищет наемников для войны

С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды. Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности, состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину, заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, планирующим воевать на стороне России.

В частности, сообщалось, что россияне массово вербуют наемников с Кубы для войны против Украины. Иностранцев привлекают на восточной линии фронта. Также известно, что Россия планировала вербовать сербов для войны в Украине.

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