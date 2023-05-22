На территории страны остаются десятки самолетов и вертолетов РФ.

Руководство Беларуси ограничило военное сотрудничество с Россией из-за неудач, которые оккупационные войска РФ потерпели на востоке и юге Украины.

Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев. По его словам, ограничения касаются поставок вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных. В связи с кем, российские самолеты и беспилотники, которые наносили удары по Украине из Беларуси, почти прекратили это делать.

"Мы отслеживаем заявления генерального штаба Республики Беларусь и отмечаем некоторое изменение в риторике, прежде всего, это связано с отсутствием успехов России в войне с Украиной и с соответствующей консолидацией западного мира", – считает он.

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Однако, по словам командующего, на территории Беларуси все еще остаются 13 российских самолетов: восемь Су-34, три Су-30СМ и два Су-24МР. Также там есть 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н Воздушно-космических сил России.

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Недавно стало известно, что Россия снова перебрасывает воинские эшелоны из Беларуси. Прибыло минимум 3 эшелона, один прямо из зоны боевых действий.

Кроме того, проект "Гаюн" писал, что РФ увеличила группировку военных истребителей Су-34 и Су-30 на аэродроме "Мачулищи".

По данным ГПСУ, российских военных, прошедшие подготовку в Беларуси, могут перевести на восточное направление для пополнения сил оккупантов. Сейчас на территории РБ остаются около 2,5 тысячи солдат РФ.

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