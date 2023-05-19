Один из эшелонов прибыл в Беларусь прямо с фронта - со станции Волноваха.

Россия снова перебрасывает воинские эшелоны из Беларуси. Прибыло минимум 3 эшелона, один прямо из зоны боевых действий.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", за последнюю неделю зафиксирована переброска в Беларусь двух эшелонов ВС РФ, которые направлялись непосредственно из зоны ведения боевых действий на территории Украины.

11 мая со станции Волноваха (Донецкая обл. Украина) на станцию Заслоново (Витебская обл, Беларусь) был отправлен эшелон ВС РФ в составе которого было 45 вагонов:

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пассажирские - 4 ед. (≈200 человек);

грузовые - 2 ед. (со снаряжением);

платформы - 39 ед. (колесная и гусеничная техника).

Эшелон прибыл в Заслоново 18 мая около 3:00 ночи.

17 мая со станции Заслоново на станцию Гуково (Ростовская обл, РФ) был отправлен эшелон ВС РФ с 40 вагонами:

пассажирские - 3 ед. (≈150 человек);

грузовые - 2 ед. (со снаряжением);

платформы - 35 ед. (колесная и гусеничная техника).

Эшелон должен прибыть в Гуков 22 мая, откуда будет отправлен на оккупированные территории Украины - Дебальцево и Углегорск.

Кроме этого, 14 мая из Беларуси отправился эшелон ВС РФ в составе было 45 вагонов:

пассажирские - 3 ед. (≈150 человек);

грузовые - 2 ед. (Со снаряжением);

платформы - 40 ед. (танки и БМП).

Тем временем в Беларусь за неделю прибыло еще два эшелона ВС РФ. Оба прибыли на станцию Полонка 15 и 16 мая. Суммарно в эшелонах было 86 вагонов:

пассажирские - 8 ед. (≈400 человек);

грузовые - 3 ед. (со снаряжением);

платформы - 75 ед. (БТР, бензовозы, спец. техника).

Канал посчитал, как изменилась численность группировки ВС РФ в РБ в последние дни.

Из Беларуси выбыло:

техника - не менее 75 единиц включая танки и БМП;

личный состав - 300 человек;

снаряжение / боеприпасы - 4 вагона.

В Беларусь прибыло:

техника - не менее 114 единиц включая БТР и бензовозы;

личный состав - 600 человек;

снаряжение / боеприпасы - 5 вагонов.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси в последние недели "тревожно". Вчера стало известно, что белорусы строят фортификационные сооружения и устанавливают так называемые "зубы дракона". Также проект "Гаюн" писал, что Россия увеличила группировку военных истребителей Су-34 и Су-30 на аэродроме "Мачулищи".

Накануне в Совете Безопасности РБ заявили, что количество личного состава силовых структур страны сейчас составляет 1,5 миллиона человек - в него входят военнослужащие, милиция, комитет госбезопасности, пограничники, тероборона и народное ополчение.

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