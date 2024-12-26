По словам военных экспертов и официальных лиц в регионе, причиной крушения самолета в Казахстане мог стать огонь российской ПВО.

Эксперты и официальные лица в регионе, а также украинская сторона опровергли данные о том, что пассажирский самолет потерпел крушение из-за погодных условий. Они привели доказательства того, что во время выполнения рейса над Грозным действовали российские ПВО по украинскому беспилотнику.

Они также привели изображения того, что, по-видимому, было осколочным повреждением внутри и хвостовой части разбившегося самолета, пишет Financial Times.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что РФ должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого... "Самолет был поврежден россиянами отправлен в Казахстан, вместо того чтобы совершить аварийную посадку в Грозном и спасти жизни людей", - вісказал мнение он.

Видео дня

Высокопоставленные украинские чиновники подтвердили Financial Times, что Киев считает, что самолет, скорее всего, был сбит российскими системами ПВО.

Osprey, агентство по авиационной безопасности, заявило: "Последующее видео обломков и обстоятельства, связанные с безопасностью воздушного пространства на юго-западе России, указывают на возможность того, что самолет был сбит каким-то зенитным огнем".

Высокопоставленный чиновник в кавказском регионе заявил, что доказательства указывают на то, что самолет был поврежден средствами ПВО в районе Грозного.

"Если (российские власти) собирались (использовать) системы глушения и зенитные системы, они должны были закрыть (воздушное пространство)", - сказал чиновник изданию. "Самое очевидное объяснение (того, почему они этого не сделали) - некомпетентность".

Авиакатастрофа пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний"

Рейс авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" летел из Баку в Грозный (РФ), когда изменил маршрут и совершил аварийную посадку в Казахстане. В результате этого погибли 38 человек, еще 29 удалось спасти. Большинство находившихся на борту самолета, Embraer 190, были гражданами Азербайджана. На борту также были 16 граждан РФ и несколько граждан Казахстана и Кыргызстана.

В предварительных официальных сообщениях в среду РФ заявила, что сильный туман вынудил самолет отклониться от запланированной посадки в Грозном и попытаться приземлиться в Казахстане, где он потерпел крушение, столкнувшись со стаей птиц. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ему сообщили, что самолет изменил рейс из-за плохих погодных условий.

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