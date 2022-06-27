Россию признают прямой угрозой, до этого в стратегической концепции Альянса РФ определяли как партнера.

Страны НАТО в новой стратегической концепции признают Россию прямой угрозой коллективной безопасности, а также увеличат количество сил быстрого реагирования.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга перед саммитом НАТО.

"Наша новая концепция станет нашим руководством в эпоху стратегической конкуренции. Я ожидаю ясности в том, что страны-союзники считают Россию самой серьезной и прямой угрозой нашей безопасности – заявил он.

Он добавил, что члены Альянса увеличат количество сил быстрого реагирования в восемь раз – с 40 до 300 тысяч военнослужащих – из-за наступления эпохи "стратегического соперничества":

"Мы трансформируем силы реагирования НАТО. И увеличим численность наших сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч. Мы также повысим нашу способность к усилению в условиях кризиса и конфликта".

Столтенберг ожидает, что союзники ясно дадут понять: Россия стала "самой серьезной и прямой угрозой нашей безопасности". До этого в стратегической концепции НАТО Россию определяли как партнера альянса.

На этой неделе в Мадриде пройдет саммит НАТО, на котором, как ожидается, 30 членов альянса также договорятся о дальнейшей поддержке Украины в ее войне против России.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО может начать крупнейшее развертывание сил Альянса со времен Холодной войны.

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