Российская сторона отправила к украинской границе танки Т-80У, узнали расследователи.

Российская Федерация перебросила к границе с Украиной дополнительные силы 1-й гвардейской танковой армии.

РФ отправила к украинской границе танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, говорится в Telegram-канале расследователей из Conflict Intelligence Team.

По их данным, танки заметили на поездах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с украинским государством.

"…Поначалу мы предположили, что они прибыли туда из-под Воронежа, однако после проверки по железнодорожным базам данных выяснилось, что эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии…", – отмечается в сообщении.

Расследователи отметили, что это свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, которая уже находилась на полигоне у Воронежа.

Напомним, в начале февраля в CIT сообщили, что РФ перебросила на юг и запад государства технику Войск национальной гвардии, в частности, бронетранспортеры.

Агрессия России против Украины – коротко о том, что стоит знать сегодня

РФ пошла на агрессию против украинского государства в 2014 году – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Страны Запада наказали Россию за агрессию – ввели санкции.

Осенью прошлого года российская сторона обострила ситуацию на границе Украины, и в нашем государстве, а также на Западе заговорили о возможном вторжении.

В начале 2022-го – 10 февраля – в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения РФ и Беларуси должны закончиться 20 числа текущего месяца.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что вдоль границы украинского государства и со стороны РФ и Беларуси, и захваченных территорий располагаются 140 тысяч военнослужащих.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украины утверждали, что российских войск у нашей границы не хватит для того, чтобы осуществить полномасштабное вторжение.

В Евросоюзе и США обещали, что в случае нового вторжения в Украину против России будут введены серьезные санкции.

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