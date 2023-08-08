Глава "администрации" подписал соответствующее соглашение.

Россия сделала Грозный городом-побратимом захваченного Мариуполя. Об этом сообщают российские СМИ.

Сегодня мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун подписали соглашение "об установлении побратимских отношений между городами" и "обменялись подарками".

Согласно документу, они будут развивать сотрудничество "в интересах жителей двух городов". "Планируется установление и развитие контактов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и других сфер", - говорится в сообщении.

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Бомбардировки Грозного и Мариуполя

Как известно, во время войн в Чечне Грозный подвергался бомбардировкам и ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны российской армии. Город был разрушен, россияне любят хвастаться тем, что отстроили его.

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ беспощадно обстреливала Мариуполь, а также сбрасывала на украинский город бомбы, уничтожая гражданскую инфраструктуру и убивая украинцев.

По данным властей, в городе убили 22 тысячи мирних людей, было повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры. Точные цифры неизвестны, поскольку Мариуполь остается под контролем российских захватчиков.

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